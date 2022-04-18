Çukurova’da hayatlar Mola Evi ile değişti

Çukurova Belediyesi’nin hayata geçirdiği Mola Evi projesi, özel tasarlanan tesisleriyle engelli çocuklara keyifli ve kaliteli anlar yaşatıyor.

Belediyeevleri Mahallesi’nde geçtiğimiz ay hizmete giren Mola Evi’nde psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, çocuk gelişim uzmanı ve sağlık ekibinden oluşan kalabalık bir çalışma grubu hizmet veriyor. Aileler dışarda kişisel işleriyle uğraşmak için zaman yakalarken, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar ise Mola Evi’nde oyun terapileri, boyamalar, oyuncak ve oyun parklarıyla eğlenceli zaman geçirirken, tesisin hobi bahçelerinde vakit geçirerek, doğayla terapi de oluyor.

“Çocuklar kaliteli ve eğitici zaman geçiriyor”

Mola Evi’nin çalışmaları ve hizmetleri ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Uzmanı Aslı Taşdemir Kardaş, “Burada ailelere günlük yaşamları içerisinde rahatlayacakları, mola verecekleri bir alan açıyoruz. Çocuklarını bize emanet eden anne ve babalar, bireysel ihtiyaçlarını dışarda gönül rahatlığıyla karşılayabiliyor. Özel gereksinimli bu çocuklar, Mola Evi’nde kaliteli ve eğitici zaman geçiriyor. Beslenmelerinden, sağlık hizmetine kadar her şeyleriyle ilgileniyoruz” dedi.

Özel çocukların Mola Evi’nden haftada en fazla iki kez, ve gün içerisinde 4 saat faydalandığını anlatan sosyal hizmetler uzmanı Kardaş, 3-11 yaş sınırıyla çocukların yüzde 40 ve 80 engel durumuyla tesise aldıklarını, fakat daha büyük yaşlarda engelli çocuklarında Mola Evi’nde uzman görüşüyle kabul edildiğini söyledi.

“Tüm engelleri kaldırmaya devam edeceğiz”

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin ise Mola Evi projesiyle engelleri bir adım daha kaldırmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Mola Evini açmamızın amacı özel gereksinimli bireylere sahip ailelere bir mola verdirmek, nefes aldırmak, kendi hayatları ile ilgilenebilecek bir süre tanımak. Tabi bu sırada da buraya gelen çocuklarımızın özel eğitimli hocalarımız ve danışmanlarımızla güzel vakit geçirmesini ve sosyalleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ailelerimiz bu hizmetten çok memnun, özellikle annelerimiz. Kendilerine zaman ayıracak bir süre buluyorlar, işlerini halledebiliyorlar. Bu anlamda çok güzel dönüşler alıyoruz” dedi.