Çukurova’da bodrum otoparkı zorunlu oluyor

Adana’nın merkez ilçesi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, alınacak meclis kararıyla yeni binalarda bodrum otoparkının zorunlu hale getirileceğini, ayrıca asma ve çekme kat yapılması konusunda yasak konulacağını açıkladı. Çetin, güvenli yaşam alanları oluşturma çabalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması için yeni önlemler açıklayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu konuda alacakları yeni kararları da kamuoyu ile paylaştı. Daha önce yaptığı açıklamalarda alacakları meclis kararıyla plan notlarına işleyerek yükseklik konusunda sınırlama getirileceğini söyleyen Çetin, “Şambayadı-Kabasakal bölgesinde en yüksek yoğunluk 1.60. Dolayısıyla bu bölgede en fazla 5 katlı binalar yapılabilecek. 10 kat sadece 2.4 yoğunluk yerler için geçerli. Öyle yerler de fazla kalmadı. Yeni yerleşim bölgelerinde yoğunluk 1.6 olarak belirlendi ve en yüksek katlar da 5 olabilecek” dedi.

İstisnalar ortadan kalkacak

Başkan Çetin, bu önlemler çerçevesinde zemin etüt raporlarının doğru düzgün hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer güçlendirme ve forekazık gibi ilave tedbirleri alınması gerekiyorsa bunu zorunla hale getireceğiz. Bir diğer konu ise otopark sorunu. Otopark Adana’nın en önemli sorunlarından biri. Otopark sorununu ortadan kaldıracak bir tedbir düşünüyoruz. Aslında yeni yapılan binalarda kapalı otopark yapma zorunluluğu var ama yönetmelikte bunun istisnaları da var. ’Araç başı şu kadar para yatırırsanız otopark yapma zorunluluğu kalkıyor ve uygun olan yerlere otoparklar yapılır’ deniyor. Biz bunu alacağımız meclis kararıyla kesinlikle engelleyeceğiz, bunun hiçbir şekilde istisnası olmayacak ve bodrum otoparkı zorunlu olacak” diye konuştu.

Bundan sonra yapılacak yeni binalara asma ve çekme kat yapma yasağı getireceklerini de açıklayan Çetin, “Bütün bu tedbirlerin tamamı sizlerin daha güvenli yaşam alanına sahip olması içindir” ifadesini kullandı.