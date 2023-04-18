Çukurova’da bayram öncesi yoğun denetim

Adana’nın merkez ilçe Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve pasta imalathaneleri ve işletmelerini sıkı denetime aldı.

Çukurova Belediyesi bayram öncesi tedbirlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede büyük çaplı halk sağlığı denetimleri gerçekleştirdi. Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların bayramı daha sağlıklı geçirmesi ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için şekerleme, pasta ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında bilgilerinde verildiği kontrollerde, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları, etiketlerin görünür şekilde yer alması, tezgahların durumları gibi açılardan titiz bir denetimden geçirildi. Bayram öncesi tatlı ve şeker gibi bayram geleneğini yaşatan gıdaların üretimi ve satışını yapan işyerlerine yönelik uygulanan denetimleri gören vatandaşlar, durumdan dolayı duydukları memnuniyeti zabıta ekiplerine dile getirerek, Çukurova Belediyesine teşekkür etti.

İncelemelerde ekipler hammadde kullanımından hijyen ortamına, sağlık koşullarına kadar her şeyi titizlikle gözden geçirildi. Çat kapı yapılan denetimlerde tezgahlar, ürünler, fırınlar tek tek incelendi. Personelin de es geçilmediği kontrollerde genel temizlik kurallarına bakıldı. Çukurova Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlere devam edeceğini belirterek, bayram süresince de uygulamanın süreceğini açıkladı.

Halk sağlığı her zaman öncelikleri olduğunu söyleyen Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, “Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla denetimleri daha da artırdık. Çukurovalıların ağzının tadı da cüzdanlarının tadı da kaçmasın istiyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu şekilde bayramı kutlaması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.