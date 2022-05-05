Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni yarın başlıyor

Adana’da bu yıl 18’incisi organize edilen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Adana’da çeşitli etkinlikler yapılacak. 6 Mayıs Cuma günü Çifte Minare Camii’nde şehitler anısına Mevlüdi Şerif okunmasıyla başlayacak etkinlikler, 7 Mayıs Cumartesi günü Turgut Özal Bulvarı Kademoğlu Camii önünden başlayan Yörük Türkmenlerin Kardeşlik Göçü Kortej Yürüyüşü ile devam edecek. 8 Mayıs Pazar günü ise Sarıçam Yörük Ormanı’nda açılış ve bazı sanatçıların konseriyle şölen son bulacak.