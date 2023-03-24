Çukurova Üniversitesi tarafından ‘Çocuk İyilik Merkezi’ kuruldu

Çukurova Üniversitesi önderliğinde Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçıların desteğiyle ‘Çocuk İyilik Merkezi’ kuruldu. Merkezde, 21 yaşından gün almamış çocukların ihtiyaç duyduğu tüm psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonları ücretsiz olarak karşılanacak.

Tuncel, üniversite tarafından kurulan ‘Çocuk İyilik Merkezi’ hakkında açıklamada bulundu. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, büyük deprem felaketinin tüm toplumu etkilediği gibi, çocukları da derinden yaraladığını kaydederek, “Maalesef kaybettiğimiz, annesiz ve/veya babasız kalan, göçük altında kaldığı için ya da tedavi sürecinde tedavinin bir parçası olarak bazı uzuvlarını kaybeden çocuklarımız oldu. Hem depremin oluşturduğu korku, endişe, yakınlarının kaybedilmesi, geleceğin belirsizleşmesi gibi psikolojik etkiler hem de fiziksel travmanın vücuttaki etkileri nedeniyle hayatta kalan çocuklarımızın rehabilite edilmelerinin gelecekte onların sağlıklı yetişkinler olmasının en temel belirleyicilerden biri olacağı şüphesizdir. Bu evlatlarımızın ihtiyaç duydukları bütün rehabilitasyonları yapabilmek, topluma ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak katılabilmelerini sağlamak amacı ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü önderliğinde, Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı katılımı, yerli ve yabancı bağışçılarımız ile birlikte “Çocuk İyilik Merkezi (ÇİM)” kurulmuştur. Bu Merkez Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde afet ve felaketlerden etkilenmiş 21 yaşından gün almamış çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu tüm psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonları yurdun neresinde olurlarsa olsunlar ücretsiz olarak karşılatacaktır. Bu çok kıymetli hizmetin yanı sıra, bu Merkez Türkiye’nin afet rehabilitasyonları ve çocukların farklı afetlere hazırlanması konularında çok önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olacaktır. Bu çocuklarımıza uzun vadede eğitimleri için ayrıca burs destekleri de verilmesi hedeflenmektedir” dedi.

ÇİM’in hizmetleri için başvuru sürecine de değinen Tuncel, “ÇİM’in hizmetlerinden yararlanmak için hastalar ya da yakınları doğrudan başvuru yapamayacaklar, ancak hekimleri vasıtası ile başvurabileceklerdir. Türkiye’nin her yerinden afet ve felaketlerden etkilenmiş hastalar için sadece kendilerini takip eden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve aile hekimleri ‘https://cocukprotez.org/’ internet sitesi üzerinden hasta bilgileri ile hastalar adına başvuru yapabileceklerdir. Bu hastalar için destek kararı bilimsel komisyonca incelenerek onayladığında, gerekli tıbbi ve ortopedik desteklerin tamamı ücretsiz sağlanacaktır. Ayrıca çocuklara ve ailelerine bu konularda eğitim destekleri de verilebilecektir. Herhangi bir uzvunu kaybeden hastalarda, psikoterapi ve rehabilitasyon çalışmaları bir an evvel başlanmalıdır. Protez aşamasına gelindiğinde ise bu evlatlarımızın, Çukurova Üniversitesi Kampüsü içinde kurduğumuz ÇİM’de ya da Adana’ya gelemiyorlarsa kendilerine yakın şehirlerdeki uygulama merkezlerinde bu hizmete ulaşmaları sağlanacaktır. Bu bakımdan, merkezimiz kontrol, kaynak bulma, protokol geliştirme ve uygulama merkezi olarak çalışırken, aynı zamanda farklı illerde üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri ile koordinasyon sağlayarak uyum içinde çalışacaktır” ifadeleri kullandı.

Tuncel, merkeze ulaşan başvuru formlarının her hafta yapılacak olan konseyde değerlendirileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Konseyde proje yöneticisi, pediatrist, FTR uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, psikiyatrist ve protez teknisyeni yer alacaktır. Hastanın bu tedaviler için uygun olup olmadığına ve uygun değilse neden uygun olmadığına bu konsey karar verecektir. Desteklenmesine karar verilen hastalar ve formu dolduran doktorları Merkezimizce aranarak, karar bildirilecek ve protezin nerede yapılacağına ve psikoterapi ve fizyoterapi alıp almadıklarına dair bilgi alışverişi yapılacaktır. Hastalarımız digital bir takip sistemi ve arşivleme sistemi ile Merkezimiz tarafından takip edilecektir. Hastalar 3-6 aylık periyotlar ile izlenecek ve yenilenmesi gereken protezler aynı mekanizma ile Merkezimiz tarafından yenilenecektir. ÇİM’in hizmetlerine fon sağlamak için Bridge to Türkiye Funds (BTF) önderliğinde CATE Projesi hayata geçirilmiş olup çevrim içi hizmet vermek için ‘https://cocukprotez.org/’ web sayfası hazırlanmıştır. Web sayfamızdan çalışmalarımız, merkezimizin misyon/vizyon/hedefleri ve kurucu ortaklarımızla ilgili ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilir.”