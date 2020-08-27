banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu

Çukurova toplu açılışa hazırlanıyor

ÇUKUROVA BELEDİYESİ, EYLÜL AYI ORTASINDA YAPMAYI PLANLADIĞI TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE HAZIRLANIYOR.

ADANA 27.08.2020, 15:01
3
Çukurova toplu açılışa hazırlanıyor

Çukurova Belediyesi, Eylül ayı ortasında yapmayı planladığı toplu açılış törenine hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da davet edildiği törende 530 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, Huzurevleri Semt Kreşi ve Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı hizmete açılacak.

Huzurevleri Mahallesi’ndeki 530 öğrenci kapasiteli yurdun yarısı kız, yarısı da erkek öğrencilere hizmet verecek. Yine Huzurevleri Mahallesi’nde yer alan semt kreşi ise Çukurova Belediyesi’nin 8’inci kreşi olacak.

Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yapımı bitme aşamasına gelen kapalı semt pazarı ise Adana’daki en modern kapalı semt pazarı olacak. Altında ücretsiz kapalı otoparkında bulunduğu kapalı semt pazarı bu özelliği ile özellikle pazar kurulduğu günlerde çevre trafiğini de rahatlatacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mart ayından itibaren Türkiye’de hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınına rağmen hizmetlere ve yatırımlara ara vermediklerini belirterek, “Bu süreçte bir yandan salgınla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdük diğer yandan da olağan belediyecilik hizmetlerinde hiçbir aksama olmamasına gayret ettik. Ayrıca yatırımlarımız da tüm hızıyla devam etti” dedi.

Bu yoğun çalışmaların sonucu olarak birçok önemli yatırımı tamamlama aşamasına geldiklerini kaydeden Başkan Çetin, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında daha 7’nci ayda toplu açılış töreni yaptık. 6,5 yıl boyunca elimizden makası hiç düşürmedik. İkinci hizmet dönemimize de aynı hızla devam ediyoruz. Şimdi Eylül ayının ortasında, biz ayın 15’i gibi düşünüyoruz ama iki gün önce ya da sonra da olabilir, toplu açılış töreni yapacağız. Çok önemsediğimiz 530 kişilik öğrenci yurdu, 8’inci kreş ve Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı ile yapımı tamamlanan bazı parkların açılışını yapacağız. Adana’ya hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, toplu açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiklerini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun büyük ihtimalle açılışa katılacağını söyleyen Başkan Çetin, “Bu önemli hizmetlerin açılışını Genel Başkanımızla birlikte yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25