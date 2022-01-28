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Irak’ta Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi.
Çukurova Rock Festivali’nin tarihleri belli oldu
Adana’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali, 12-13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
ADANA 28.01.2022, 10:28
Adana’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali, 12-13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
2016 yılından bu yana Adana’da düzenlenen ve onlarca sanatçıyı on binlerce müzikseverle buluşturan Çukurova Rock Festivali, bu yıl 12-13-14-15 Mayıs tarihlerinde Adana’nın Seyhan ilçesindeki Bacardi Birbiçer Tesisleri’nde gerçekleşecek.
4 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde katılımcılara kamp imkanı da sunulacak.