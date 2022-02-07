Çukurova Press 25. yılını kutladı

Çukurova Press gazetesi, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü düzenlenen geceyle kutladı.

İmtiyaz Sahibi Gülçin Kanber ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kanber yönetiminde yayın hayatını sürdüren Çukurova Press’in Seyhan Oteli Balo Salonu’ndaki gecesine Adana milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Çukurova Press İmtiyaz Sahibi Gülçin Kanber, konuşmasında, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp, geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sabit Özkeser ise yaklaşık 2 yıldır korona virüs nedeniyle bir araya gelememenin burukluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Demokratik toplumlarda yerel basın, demokrasimizin vazgeçilmezi, hatta güvencesidir” ifadesini kullandı.

1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda onun görüş ve düşüncelerini, Türk kamuoyuna yerel olarak yayımlanan Anadolu Basınının ilettiğine dikkat çeken Sabit Özkeser, şöyle devam etti:

“Yerel basın kentin sıkıntıları, ihtiyaçları, sosyal kültürel etkinlikleriyle ilgili aktardığı bilgilerle bireye yaşanan yer duygusunu, yaşadığı yerin bir parçası olduğu düşüncesini, bilincini kazandırmaktadır. Son dönemde internet ve dijital teknolojiler alanındaki gelişmeler geleneksel basın kültürünün temsilcisi olan gazeteler için en büyük hadikap olmuştur. 2 yıldır bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi salgını, sağlığın dışında pek çok sektörü de olumsuz etkiledi. Bunlardan biri de basın sektörü oldu. Gazetelerin ana üretim malzemesi olan kağıt ve baskı maliyetleri katlanarak arttı. Zaten sıkıntılı süreçlerden geçen yerel basının yükü daha da ağırlaştı ve deyim yerindeyse adeta nefes alamaz duruma geldi. Gerekli ilgi gösterilmediği taktirde, bugün asgari 8-10 kadrolu çalışanı, resmi bürosu olan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu nezdinde akredite olan tüzel kişiliğe sahip yerel gazeteler bir bir kapanacaktır. 100 yıllık kültürel geçmişi bulunan yerel basının kurumsal kimlikleri ile ortadan kalkması, demokrasinin en önemli saç ayağının ortadan kalkması anlamına gelecektir.”

Çukurova Press kadrosunun tanıtımının yapılmasının ardından desteğinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a plaketini Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok ödül aldığını ama bir bilim kurulunun yöneticisinden, rektöründen plaket almasının ayrıca kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Biz dün de Adanalı basınla bir toplantı yaptık ve sesimizi duyurun ve Adana’ya sahip çıkalım hep birlikte dedik. Adana yıllardır gerçekten geri itilen ve hakkını alamayan bir kenttir. Adana tek vücut olmalı. Adana’yı hepimiz çok seviyoruz. Gerçekten dünyanın en nadide kenti olmayı hak ediyor. Çünkü; dünyanın en güzel insanları sizlersiniz” diye konuştu.

“Meclis kararlarını yerel basında yayınlatacağız"

Günlük gazetelerin sahiplerinin bir sürü masrafı olduğunu ve elbette değerli işler yaptığını, hiçbir basını da küçümsemediğini de anlatan Başkan Karalar şunları söyledi:

“Ben Adana basınına bütünüyle çoğunluğuyla çok memnun bir belediye başkanı olduğumu söylüyorum. Çünkü; basın eleştirince insanlar üzülüyor, aslında basın eleştirirse gerçekten doğru eleştiri yaparsa sizin görmediğinizi gösterir ve siz yanlış yapmaktan kendinizi alır koyarsınız. Bu bağlamda zaten bir eleştiri olduğunda bunun araştırılmasını isterim. Bizim eksiğimiz varsa giderilmesini isterim. Yoksa olumsuz yazmayın. Bizim basına bakış açımız bu. Şunu çok samimiyetle söylüyorum; basının çok kuvvetli olması demek aslında Türkiye’nin de tam anlamda demokrasi olması açısından da önemlidir. Basın güçlü değilse, bu ülkemizde bir eksiklik demektir. Elimizden geldiği ölçüde gücümüz oranında yerel basına vereceğiz ve bu aydan itibaren her ay biz artık meclis kararlarını yerel basında yayınlatıp gerekli desteğimizi vereceğiz.”

Çukurova Press’in 25. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen geceye desteği olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hüseyin Ayna, Rüçhan İlvan, Sait Doğan, Serdar Aslan, Süleyman Kirici, Mustafa Çay, Eşref Çiçek, Gökhan Azmi Çapar, Remzi Çatalca, Mahmut Leventerler, Doğukan Sadak ve Halim Şimşek’e plaketleri verildi.