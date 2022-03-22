Çukurova ödülü sahibini buldu

Çukurova Sanat Girişimi’nin (ÇSG) geleneksel olarak her yıl verdiği Çukurova ödülü Ünlü Arkeolog Prof.Dr. Mehmet Özdoğan’a verildi.

Ödül töreni nedeniyle Adana’ya gelen, ABD Bilimler Akademisi (NAS) üyesi de olan Prof.Dr. Özdoğan, ÇÜ Tıp Fakültesi ile Adana Koleji’nde söyleşilere de katıldı. Arkeoloji alanında 25 kitap, çok sayıda makalesi bulunan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, törende bir konuşma yaparak ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Özdoğan’a ödülünü Çukurova Sanat Günleri Kurucusu Çetin Yiğenoğlu ve Adana eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer takdim etti.

Özdoğan, “2 gündür bulunduğum Adana’da güzel etkinliklere katıldım. Eğitim seviyesi çok iyi olan insanlarla tanıştım. Böyle günler düzenleyerek Adana ve Türkiye için önemli hizmetler sunan ÇSG’ye teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.

ÇSG Kurucusu Çetin Yiğenoğlu, dünyayı etkisi altında bulunduran salgın nedeniyle Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’ni gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını, Adana’nın bu özgün ve bağımsız sanat etkinliği ile birçok ülkede adından söz ettirdiğini belirterek, “Bu süreçte Çukurova Ödüllerini aksatmamakla yetinebildik” dedi.

Ödül töreninin ardından konuklara müzik dinletisi yapıldı.