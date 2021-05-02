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Çukurova "Hayır Çarşısı"yla köprü oldu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyeciliğin gereklerini her anlamda yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, Hayır Çarşısı’nın bu anlayışın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

ADANA 02.05.2021, 13:40
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Çukurova "Hayır Çarşısı"yla köprü oldu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal belediyeciliğin gereklerini her anlamda yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, Hayır Çarşısı’nın bu anlayışın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Çetin, Hayır Çarşısına yaptıkları katkılardan dolayı hayırseverlere plaket takdim ederek destekleri için teşekkür etti. Başkan Çetin “Sosyal belediyecilik anlayışına sahip bir kurum olarak vatandaşlarımızın her türlü sorununda yanında olmak zorundayız. Bu bilinçle oluşturduğumuz Hayır Çarşısı yıllardır amacına uygun olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza ulaşıyor ve onlara elimizden geldiğince yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Biz bu uygulamada sadece köprü görevini yürütüyoruz. Asıl hayır sahipleri yardımsever vatandaşlarımızdır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çukurova Belediyesi Hayır Çarşısı’nda, hayırsever vatandaşların bağışladıkları hiç kullanılmamış ya da kullanılabilecek durumdaki giysiler ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. İhtiyaç sahipleri ayakkabıdan giysiye birçok ihtiyacını bu çarşıdan karşılayabiliyor.
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