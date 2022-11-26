Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatseverlerin karşısına çıktı

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), oda müziği konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi konser salonundaki konserde, Güvenlik Kuvvetleri bandosunda yardımcı şef olarak çalışmalarını yürüten Murat Menket yer aldı. Cameratalıa’nın kurucusu Can Özhan (keman), ÇDSO’nun solist sanatçısı Mehmet Kerim Okonşar (piyano) ve ÇDSO birinci keman üyesi Mehmet Devrim Edemen ise solist sanatçı olarak yer aldı. Konserde A.Vıvaldı’nin “İkili Keman Konçertosu”, W.A. Mozart’ın “Divertimento”, J.S. Bach’ın “İkili Keman Konçertosu” ve “5 Numaralı Piyano Konçertosu” eserleri seslendirildi.