Çukurova Cup sona erdi

Adana’da Seyhan Belediyesi’nin ana sponsorluğunda yapılan Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour) sona erdi. 22 yıldır aralıksız düzenlenen Çukurova Cup’ta tenis şöleni yaşandı.

Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü’nde (ATDSK) 9 Nisan’da eleme maçlarıyla başlayan Seyhan Belediyesi Çukurova Cup Tenis Turnuvası, 11 Nisan’daki ana tablo maçlarının ardından, 17 Nisan’da final maçları ve kupa töreniyle son buldu. Türkiye, Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Danimarka, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kazakistan, Lüksemburg, Pakistan, Romanya, Rusya’dan tenisçilerin katıldığı turnuvada Anton Kartsev’i 6-1 ve 6-2’lik setlerle yenen Savva Rybkin şampiyon oldu. Tek kadınlarda Maria Tenase, Ada Kumru’yu (Türkiye) 6-3 ve 6-4’lük skorla 2 sette yenerek, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çift erkeklerde Emre Atlamış (Türkiye) ve Doruk Ege Şahin (Türkiye) çifti, karşılaştıkları Kaan Işık Koşaner (Türkiye) ve Özgür Erdem Turgut (Türkiye) çiftini 6-1 ve 6-3’lük setlerle geçtiler. Çift kadınlar şampiyonları Anna Kartseva ve Maria Tenase çifti de, 6-2 6-3 setlerde kazandıkları çiftler finalinde Esila Toklu (Türkiye) ve Melis Yıldırım (Türkiye) çifti ile karşılaştılar.

“Adana için önemli turnuva”

Final maçlarının ardından yapılan kapanış töreninde şampiyonlara ve finalistlere kupalarını veren turnuva sponsoru Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, uluslararası organizasyonların kentin tanıtımı ve turizmi açısından önemine değinerek, “Sporun doğumdan ölüme kadar, beden ve ruh sağlığının temini açısından en önemli araç olduğu düşüncesindeyim. Tenis gibi zor bir spora küçük yaşlarda başlayarak, ulusal ve uluslararası turnuvalarda oynayan sporcularımızı kutluyorum. Sponsoru olduğumuz bu uluslararası turnuva kentimiz için de önemli. Üyesi olduğum Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübüme de, Türk Tenisine ve Adana’ya yaptığı katkılar nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

ATDSK Yönetim Kurulu Üyesi, Performans Tenis Kaptanı Özkan Çetin de, uluslararası arenada rakiplerin hangi seviyede olduklarını, dünyada tenisin nereye gittiğini takip etmek açısından uluslararası turnuvaların önemli olduğuna değinerek, “Kulübümüzde zor şartlarda dahi 22 yıldır ara vermeden düzenlediğimiz Çukurova Cup da bu çerçevede önem verdiğimiz bir organizasyon. Bu önemli organizasyona sponsor olan, sporun ve sporcunun dostu Seyhan Belediye Başkanımız sayın Akif Kemal Akay’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de, desteği nedeniyle Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a plaket vererek, teşekkür etti. Turnuvanın kapanış pastası da Akay, Keskin, sporcular ve ATDSK bünyesindeki Türkiye’nin tek uluslararası tenis akademisi olan HTPC’nin alt yapısındaki küçük tenisçilerin katılımıyla kesildi.