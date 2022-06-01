Çukurova Belediyesinden park ve heykel açılışı

Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan Puduhepa heykeli aynı adı taşıyan parkın içerisinde açıldı.

Çukurova Kent Konseyi Başkanı Aysel Ateş, parkın açılışı için yapılan törende yaptığı konuşmada dünyada savaşların devam ettiğini ve kadına gerekli değerin gösterilmediğini belirterek, Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın 3300 yıl öncesinden kadının siyasi temsilinin simgesi olduğunu belirtti. Çukurova olarak bu tarihsel şahsiyete sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Ateş, Puduhepa’nın adını tüm dünyaya tanıtmak istediklerini bildirdi.

Üç yıl önce Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Huzurevleri Mahallesinde Puduhepa Sokağı açılışı yapıldığını hatırlatan Aysel Ateş, şimdi de park ve heykel açılışı yapılarak hedefledikleri tanıtıma yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti.

Törende Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, Kizzuvatnalı Kraliçe Puduhepa konusu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Puduhepa kimdir?

Puduhepa M.Ö. 13. YY’da şimdiki Çukurova bölgesinde doğmuş ve yaşamış Hitit İmparatorluğunun bir kraliçesidir. Hitit kraliçeleri arasında en bilinen ve tanınanıdır.

Dünya tarihinde bilinen ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması (M.Ö. 1281/1275) Puduhepa’nın kendi şahsi mührü eşi lll. Hattuşşili ve Mısır Kralı ll. Ramses’in mühürleri ile imzalanmıştır.

Puduhepa, gerçekleştirdiği çoğu devlet işlerini kraldan bağımsız olarak yapmıştır. O dönemin neredeyse hiçbir kadınında bulunmayan yeteneklere sahip olan bu kraliçe, dul ve çocuklu kadınları korumuş, kölelere azat edilme fırsatı vermiş, öksüzlerle ilgilenmiştir. Puduhepa aynı zamanda, mahkemelerde hakim olarak adalet dağıtmasıyla, şifacı yönü ve devletler arası yazışmalarıyla özellikle devletin dış siyasetinde önemli bir rol almıştır. Yazdığı mektuplar ile ülkeler arası ilişkileri kuvvetlendirmiştir.