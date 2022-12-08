Çukurova Belediyesinden amatörlere 600 bin TL’lik destek

Çukurova Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 600 bin TL tutarında malzeme ve para yardımında bulundu. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Amatör spor kulüpleri yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Çukurova Belediyesi’nin spor yatırımlarının tanıtıldığı videonun izlenmesinin ardından sahneye çıkan küçük sporcuların gösterileri beğeniyle izlendi. Daha sonra Adana’nın sevilen sanatçılarından Ali Turaç, beğenilen şarkılarını seslendirerek sporcuların gecesini renklendirdi.

Törende konuşan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, sağlıklı nesillerin yetişmesi, kötü alışkanlıklardan korunması için spor kültürünün gelişmesinin ve desteklenmesinin öneminden bahsederek, belediye olarak her yıl üstüne koyarak daha fazla desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Genç sporcuların alkışları arasında konuşmalarını sürdüren başkan Çetin, “Özellikle futbol dışı branşlarda, bu salon sporlarında faaliyetlerini sürdürebilmesi için kulüplerin desteklenmesinin önemini biliyoruz, onun için bu yardım ve destekleme işine Çukurova Belediyesi olarak öncülük ettiğimiz için ayrıca mutluyum. İlçemizde bulunan 30 futbol takımı ile 44 salon sporları kulüplerimizi, toplamda 74 amatör spor kulübüne para ve malzeme yardımında bulunacağız. Spor kulüplerine 600 bin Türk Lirası gibi önemli bir bağışı bugün burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Soner Çetin’in ardından kürsüye gelen Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin’e seslenerek, şehirde faaliyet gösteren bütün amatör spor kulüpleri adına büyük bir teşekkürü borç bildiklerini anlatarak hem maddi hem de manevi yardımlarından dolayı duydukları şükranlarını özellikle iletti. Bozan, “Amatör Spor Kulüplerinin Futbol dışındaki branşlarımıza maddi desteği, ilk verilen dilekçemizin karşılığını anında cevaplayarak sevgili başkanımız Soner Çetin, o günden itibaren kesintisiz olarak vermekte, dolayısıyla burada bulunan ve çoğunluğu futbolun dışında olan spor kulüplerimizin hep yanında oldu. Onlara değer verdi, onlara takım olduğunu ve kulüp olduğunu hissettiren bir başkandır Soner Çetin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin, 600 bin TL’ik sembolik çeki ASKF Başkanı Ahmet Bozan ve Amatör spor kulüpleri yöneticilerine teslim etti.