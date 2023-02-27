Çukurova Belediyesi psikososyal destek ekibi yurtlarda

Adana Çukurova Belediyesi öğrenci yurtlarında kalan depremzede çocuklara psikososyal ekibiyle destek olmaya devam ediyor. Türkiye’yi derinden sarsan tarihi deprem afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Çukurova Belediyesi, psikolojik olarak olumsuz etkilenen çocuklara sosyalleşmelerini sağlamak ve yaşanan olumsuz süreci atlatmaları için oyun ve terapilerle dokunuyor.

Evleri yıkılan ya da ağır hasar alarak oturulmaz hale gelmesiyle Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına psikolojik destekler sürüyor. Depremin ilk gününden itibaren psikologlarıyla sahaya inen ve depremzede aileler ile çocuklarıyla çeşitli etkinlikler yaparak onların ruhsal anlamda sağlıklarına kavuşması için hizmetlerini sürdüren, belediyenin kreşlerinde, dinlenme evlerinde ve tesislerinde psikolojik ilk yardım terapileri yapan Çukurova Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Psikolojik İlk Yardım ve Psikososyal Destek ekibi, çocuklarla buluşarak hem onların eğlenceli saatler geçirmesini sağlıyor hem de rehabilite olmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Yurtta misafir edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Adanalı depremzede ailelerin çocuklarıyla bir araya gelen psikososyal destek ekibi, minik yüreklerde oluşan endişe ve korkuları dağıtmak için uğraşıyor. Oyunlar oynayan ve boyama etkinlikleri düzenleyen belediye çalışanları, depremden psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenen ve sosyalleşmekte zorlanan çocuklarla yakından ilgileniyor.

Yaşanan sarsıcı depremin izlerini ağır hisseden çocuklarla birebir ilgilenen ekip, grup terapileri yaparak da onların ruhsal sağlığına dokunmaya çalışıyor. Haftanın belirli günlerinde erkek ve kız yurtlarında kalan ailelerle de buluşan Çukurova Belediyesi’nin psikososyal ekibi, depremzedelerle yakından ilgilenerek normalleşme sürecini hızlandırmak için çaba sarf ediyor. Çocuklara hikaye ve boyama kitapları hediye eden ekip, sürecin psikolojik olarak en az hasarla atlatılması için adımlarını atmaya devam edeceğini açıkladı.