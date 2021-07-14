Çukurova Başkanlık Kupası sahiplerini buldu

Çukurova Belediyesi, Adana Yüreğir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Çukurova Belediye Başkanlığı Kupası Trap Şampiyonası tamamlandı, kupalar sahiplerini buldu.

Adana Yüreğir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü ve Çukurova Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Çukurova Belediye Başkanlığı Kupası Trap Şampiyonası Sarıçam Yücel Kılıçyaldır Atış Poligonu’nda gerçekleşti. Şampiyonada trap atışı gerçekleştiren Başkan Soner Çetin de 6 atışta 6 vuruş gerçekleştirdi.

Adana Yüreğir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Yunus Zorlukol, çevre il ve ilçelerden avcı dernekleri ile sporcuların aileleri ve çocuklarıyla katıldıkları, müsabakalarda ödül alan sporcuları kutladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, “Adana Yüreğir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Çukurova Belediyesi Başkanlık Kupası Trap Şampiyonasına katıldık. Şampiyonanın atıcılık sporuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, şampiyon olan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Üç kategoride gerçekleştirilen Çukurova Belediyesi Başkanlık Kupası şampiyonasında, profesyonel kategorisinde birinciliği Murat Tamer alırken, ikinciliği Bekircan Yüzerçetin, üçüncülüğü ise Faruk Doğar elde etti.

Turnuvaya katılan tüm sporculara da çeşitli ödüller verildi.