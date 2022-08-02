Çukurova 100. Yıl Cemevi’nde oruçlar açıldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesince, Muharrem ayının ilk günlerinde tutulan yas ve matem oruçlarının anlamını hatırlatmak için iftar yemeği düzenlendi.

Anadolu Alevileri tarafından 12 İmam’a adanması nedeniyle Muharrem ayının ilk 12 gününde tutulan yas ve matem oruçları için, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesince, 100. Yıl Cemevi’nde iftar yemeği düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın yanı sıra etkinliğe, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, CHP İl Başkan Yardımcısı Dr. Halit Atik, CHP Çukurova Belediyesi Meclis üyesi Abeydullah Kolcu ve Zeki Eren, Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Bahadır Odabaşı, Serin Yaylalılar Derneği Başkanı Sıtkı Keskin ile vakıf üyeleri katıldı. Matem oruçları için bir araya gelen Alevi vatandaşlar, önce bağlama eşliğinde türküler ve ağıtlarla yakarak, acılarını dillere döktü. Daha sonra dedelerin dualarıyla yas ve matem oruçlarını açan misafirler, acıların bir daha yaşanmaması için dilek tuttular.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi Başkanı Saim Yılmaz, “12 gün boyunca sessiz, sedasız, şatafatsız, israfsız, gösterişten uzak, mazlumların masumiyet duygusu için oruç tutacağız. Burada Kerbela hakikatini ve bugüne ulaştırdığı mesajları anlamak için toplandık. Ama ne yazık ki günümüzde Kerbela benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. Maraş, Sivas ve Çorum’da yaşananlar da bir Kerbela’dır. Bunların son bulması için dualarımızı ediyor, ellerimizi hakka açıyoruz” dedi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin ise yılın 365 günü eline, diline, beline sahip çıkıp aslında her gün bu anlamda oruç tutan canları sevgi ve saygıyla selamladığını ifade etti. Başkan Çetin , “Kerbela’da yaşananları unutmak mümkün değil, asırlar geçse de bu acıları unutmayacağız. Burada bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Provokasyonlar bugüne kadar hep yaşandı, bizler ne Sivas’ı unuttuk ne Maraş’ı ne de Çorum’u. Provokasyonlara gelmeden yolumuza devam edeceğiz. Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi, incinsen de incitme diyorum. Bu çok değerli anlayışın temsilcilerini selamlıyorum, oruçlarınız hak katında kabul olsun” diye konuştu.