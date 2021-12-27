ÇÜ Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği’nin temeli atıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) işbirliği ile bölgedeki sanayicilere ve yaklaşık 40 bin çalışana hizmet verecek ‘Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği’nin temeli atıldı. Mimari tasarımı AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 7/24 acil sağlık hizmetinin yanı sıra birçok farklı branşta poliklinik hizmeti sunulacak.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ile AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü tarafından imzalanan protokol kapsamında, bir süredir fizibilite çalışmaları süren ‘Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği’nin temeli, düzenlenen sade bir törenle atıldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, törendeki konuşmasında, göreve geldikleri ilk günden itibaren birçok alanda bölge sanayisi ile iş birliği çalışmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Tuncel, AOSB işbirliği ile hayata geçirdikleri sağlık tesisi projesiyle üniversite-sanayi işbirliği anlayışında fark yaratarak Türkiye için örnek bir rol model oluşturduklarını söyledi.

Prof. Dr. Tuncel, bölgedeki sanayicilere ve yaklaşık 40 bin çalışana hizmet verecek Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Tuncel şunları söyledi;

“Mimari projesi AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği’nde acil servis hizmetinin yanı sıra birçok farklı branşta poliklinik hizmet birimleri yer alacak. Poliklinik, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Balcalı Hastanesi) bağlı olarak sağlık hizmetleri faaliyetlerini yürütecek. Acil servis hizmetleri 7/24 çalışma esasına göre; poliklinik ve idari görev kapsamındaki hizmetler ise hafta içi mesai saatleri arasında verilecek. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde etkin, kaliteli, hızlı, 7/24 acil sağlık hizmeti Balcalı Hastanemiz ile web tabanlı sistemlerle entegre bir şekilde sunulacak. Yönetim olarak sanayide çalışanların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onlara hak ettikleri değeri vermeyi çok önemsiyoruz."

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise sanayicilerin ve çalışanların sağlığını AOSB yönetimi olarak her şeyin önünde tuttuklarını ifade ederek, “Bölgemizin sınırları içinde Balcalı Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet verecek polikliniklerin açılması için bir süredir sürdürdüğümüz çalışmalarımızın sonucu olarak imzaladığımız protokol kapsamında, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği’nin temelini atıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sağlık tesisi projesinin başka OSB’lere de model olacağını belirten Sütcü, “ OSB’miz içindeki poliklinik hizmeti ile bölgemizdeki yaklaşık 40 bin çalışanımıza ve sanayicilerimize tam donanımlı sağlık hizmetleri sunacağız. Türkiye’mizin göz bebeklerinden birisi olan AOSB’mizde bundan sonra da örnek oluşturacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin değerli rektörüne ve çalışma arkadaşlarına bu süreçteki duyarlıkları ve sanayicilerimize verdikleri değer için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcılarına sadece sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanları sunmakla kalmayıp, yenilikçi hizmetlerine her geçen gün yenilerini dahil ettiklerini belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulunun tamamının sanayicilerden oluştuğunu, bu nedenle ihtiyaç ve beklentileri birebir yaşadıklarını, bu doğrultuda hizmetlerine yön verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği‘nin temeli, dualar eşliğinde atıldı.