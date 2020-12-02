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Covid-19 testi pozitif çıkanlara kahvaltı ve sıcak yemek

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek ulaştırıyor.

ADANA 02.12.2020, 13:11
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Covid-19 testi pozitif çıkanlara kahvaltı ve sıcak yemek

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek ulaştırıyor.

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden Covid-19 pozitif olunduğunu gösterir belgenin Whatsapp hattı üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi halinde Derman ekipleri kahvaltı ve sıcak yemek ulaştıracak.

Kahvaltı ve sıcak yemek servisi, karantina süresi bitene kadar devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Whatsapp destek hattı:05354540101

Detaylı bilgi ve destek için: 153
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