Çöken Pozantı-Çamardı karayolu yeniden yapılıyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde geçen Mart ayında meydana gelen göçükte kapanan Pozantı-Çamardı karayolu yapılıyor.

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu yol yapım çalışmaları başladı. Yaklaşık bir aydır çalışma yürüten firma, 8 iş makinesi, 2 kepçe, 10 kamyon ve 30’a yakın personel ile hummalı bir şekilde çalışıyor. Çalışmaların Aralık ayının sonuna doğru bitirilmesi, 2023 yılı itibariyle yolun ulaşıma açılması planlanıyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Bu yol hakikaten bizim için çok önemli. İlçemize bağlı 10 mahalle bu yolu kullanıyor. Ve bu mahallelerimizin hepsi yaylalık konumunda. Yaz aylarında özellikle çilek, kiraz ve elma hasadı yapan çiftçilerimiz bu yolun ulaşıma kapanması sebebiyle zor durumda kaldılar. Bu yolu kullanan 10 mahalledeki nüfus sayısı yaz aylarında 6’ya katlamasıyla da trafikte sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekipleri ihale yaparak nihayet çalışma başladı. İnşallah kısa süre içesinde bitirirler. Çünkü soğuk ve yoğun kar yağışı alan bir bölgeyiz. İnşallah kış olumsuzlukları gelmeden ulaşıma açılmasını ümit ediyorum” dedi.