Çocukların en iyi yaşam koçu anne babadır

İlk 5 yaşın çocukların gelişiminde önemli bir dönem olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek,“Bu dönemde en iyi rol model anne-babalardır” dedi.

Medline Adana Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, çocukların gelişimlerinde ebeveynlere yardımcı olacak bilgiler verdi.

Çocukların, 3 yaşındaki taklit döneminden başlayıp yetişkin olana kadar her şeyi davranışları gözlemleyerek öğrendiklerine dikkat çenek Psikolog Karaçiçek, “Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına sözleriyle değil yaptıklarıyla örnek olmaları ve onlara yeteri kadar zaman ayırmaları gerekir. Dolayısıyla anne-babalar, çocuklarını hayata hazırlayan en iyi yaşam koçlarıdır. Çocuklar, oyun çağından başlayarak kurallı eğitim dönemi ve sosyal çevreyle etkileşim aşamalarına kadar kişiliklerini oluştururken çevresindekilerin davranışlarını taklit etme eğiliminde olurlar. Bir rol modele ihtiyaç duyan çocuklar doğru veya yanlış davranışları bu şekilde edinirler. Çocuklar anne-babalarının dışında da doğru insanlarla iletişimde olmaları ileriki yaşlarda kişilikleri üzerinde olumlu etkiler gösterir” dedi.

Yanlış seçimler yanlış yönlendirir

Anne-babaların, kendisi ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek için öncelikle kendilerinin çocuklarına örnek olması gerektiğini aktaran Karaçiçek, “Örneğin, bir anne veya baba, çocuğunu yetiştirirken sigara içilmemesi, yalan söylenmemesi gerektiğini sürekli anlatmıştır. Ama kendisi sigara içiyorsa veya yalan söylüyorsa, çocuk söyleneni değil, ebeveyninin yaptığını yapacaktır. İlk 5 yaş çocukların gelişiminde önemli bir dönem. Kurallı öğrenme çağında çocuklar alışkanlıkları kurallarla kazanırlar. Bu dönemde en iyi rol model anne-babalarıdır. Sonraki dönemde ise okulla beraber öğretmenine, arkadaşına veya ailenin bulunduğu sosyal çevrede değer gören birine hatta televizyonda görüp sevdiği bir karaktere benzemeye çalışırlar. Bazen de yanlış kişiler, yanlış davranışları örnek almalarına yol açar. Ayrıca günümüzde televizyon ve sosyal medya gibi iletişim araçları da artık çocukların hayatını etkilemektedir” diye konuştu.

Kaliteli zaman geçirmek önemli

Çocukla yeteri kadar ve kaliteli zaman geçirmenin onların özgüvenlerinin gelişmesi için önemli olduğunun altını çizen Karaçiçek, “Ona vakit ayırmanız, kendisine verdiğiniz değeri gösterir. Bu şekilde çocuğun bilinç altına ‘Ben sana zaman ayırıyorum çünkü sana değer veriyorum’ mesajını vermiş olursunuz. Varlığı hesaba katılmadan sanki evde o yokmuş gibi davranılması ise çocuğun kendine olan güvenini olumsuz şekilde etkileyecektir. Bunun yanı sıra, özellikle çocuk sayısının fazla olduğu ailelerde her çocuğa eşit şekilde zaman ayrılması da oldukça önemlidir.Çocukla geçirilen zamanın onun stresle daha kolay baş etmesine ve karşısına çıkan güçlükleri daha kolay aşmasına da yardımcı olur. Yapılan araştırmalara baktığımızda, çocukluğunda anne-babası ile yeteri kadar zaman geçirmiş, aile bağları güçlü olan bireylerin hayatlarındaki stresi daha kolay yönettiklerini ve depresyon gibi olumsuz olaylarla daha kolay başa çıktıklarını görüyoruz" şeklinde konuştu.