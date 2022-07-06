Çocuklardan işaret dili kursuna yoğun ilgi

Çukurova Belediyesinin toplumsal bilincin ve yardımlaşmanın oluşması amacıyla açtığı işaret dili kursuna 8-15 yaş arasındaki çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Küçük yaşta aldıkları eğitimlerle, kendi becerilerini geliştirme fırsatı bulan, özgüvenlerini geliştiren, yardımlaşmanın sosyal olarak önemini kavrayan çocuklar, işitme engelli vatandaşlarla köprü olmaya hazırlanıyor.

Yeni bir dil öğrenmenin çocuklar üzerinde gelişim anlamında çok fazla bir öneme sahip olduğunu söyleyen İşaret Dili Kurs Eğitmeni Figen Selluncak, Çukurova Belediyesi olarak daha küçük yaşta çocuklara sosyal yardımlaşmanın önemini göstermeye çalıştıklarını belirtti. İlerde kendilerini geliştirerek tercümanlık belgesi bile alabileceklerini ve bu eğitimi kazanca dönüştürebileceklerini söyleyen Selluncak, bu kurslarda işaret dili ile beden dili arasındaki uyumu anlattıklarını, iletişim cümlelerini ve işaret dilinin temel kurallarını öğrettiklerini kaydetti.