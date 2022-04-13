Çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, tatillerde çocukların daha verimli zaman geçirmelerini sağlamak için çocuk şenlikleri düzenliyor.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk yarısında düzenlenen şenliklerin ardından, bu dönemde de okulların 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatile girmesiyle birlikte şenlikler başladı. Şenliklerden ilki Yüreğir Akıncılar Semt Pazarı’nda, ikinci şenlik 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlık yanında, üçüncüsü ise İncirlik Kemalpaşa Mahallesi Semt Pazarı’nda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen şenliklerde, çocuklar doyasıya eğleniyor, spor yapıyor, temel robotik kodlama başlangıç eğitimi alıyor. Kentin farklı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde futbol ve basketbol oynayan çocuklar, çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarında sosyalleşiyor, eğleniyor, fiziksel aktivitelerde bulunuyor.

Karaisalı ve İmamoğlu’nda da çocuk şenliği yapılacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın gösterisi ve mobil tırdan yapılan müzik eşliğinde dans eden çocuklar, doyasıya eğleniyor. Etkinlikte çocuklara Nutuk kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. Eğlenirken öğrenen çocuklara, Bilim ve Teknoloji Otobüsünde temel robotik kodlama başlangıç eğitimi de veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adana Çocuk Şenliği, 14 Nisan’da Karaisalı Hacı Aldatmaz Spor Salonu ve 15 Nisan tarihinde de İmamoğlu Mehmet Karaca Parkı’nda 11:00 - 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek.