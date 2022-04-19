Çocuklar, 23 Nisan’da Millet Bahçesi’nde atölye çalışmaları yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yüreğir Belediyesi Millet Bahçesi’nde atölye çalışmaları yapmak üzere çocuklarla buluşacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğimizin teminatı çocuklarımızı “Çevre ve İklim Değişikliği” konusunda bilgilendirmeyi ve bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlayan, eğitici ve eğlenceli içeriklerin yer alacağı “Çevre ve Çocuk Şenliği”nin 81 ilimizde yer alan Millet Bahçeleri başta olmak üzere ilin imkanları hava koşullarının dikkate alınarak mümkün olduğunca açık havada gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu şenlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çocuklarımız için en az üç atölye çalışması yapılması imkanı sağlanacaktır. Atölye çalışmaları için örnek bilgilere ‘//we.tl/t-i79BiVOQ22’ bağlantısından ulaşılabilecektir.

Bu kapsamda belirtilen etkinliklerin çocuklarla birlikte 23 Nisan 2022 tarihinde Yüreğir Belediyesi Millet Bahçesi’nde 14.00-17.00 saatleri arasında yapılması planlanmaktadır.”