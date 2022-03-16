Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu tamamlandı

Sağlık Bakanlığı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin düzenlediği Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’nu tamamlayan hemşirelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama Merkezi olarak tescillenmiş olan Balcalı Hastanesinde, kurs süresince teorik eğitimlerin yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde rehber hemşireler eşliğinde uygulamalı eğitimler yapıldı.

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Balcalı Hastanesi Başhekimliği öncülüğünde, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Sorumlusu Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş’ın koordinesinde öğretim üyeleri ve alanında uzman olan hemşirelerden oluşan eğitmenlerle yürütüldü.

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Arbil Açıkalın, yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım hemşireliği alanlarında eğitim veren en önemli merkezlerden biri olduklarına dikkati çekerek, Türkiye’nin birçok yerinden katılım gösteren kursiyerlere başarılar diledi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ilgınel de Türkiye’nin çeşitli illerinden kursa katılan tüm kursiyerleri tebrik etti. Ilgınel, Sağlık Bakanlığı ile ortak yapılan kurs sonrasında kursiyerlerin aldıkları eğitimle hizmet verdikleri merkezlerde çok daha donanımlı hale geleceklerinin altını çizdi. Ilgınel, bu sertifikanın ilerde de kursiyerler için önemli bir referans niteliği taşıdığına da dikkat çekti.

Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Sorumlusu Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş ise hemşirelerin çocuk yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmez bir ekip üyesi olduğunu, hastaların yakın takibi, oluşan komplikasyonların erken dönemde tespiti, multidisipliner ekip içinde işbirliği ve iletişimin sürdürülmesi konularında önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Yıldızdaş, kurs süresince teorik eğitimlerin yanı sıra yoğun bakım ünitesinde rehber hemşireler eşliğinde uygulamalı eğitimlerin yapıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 7 kursiyerin sertifikaları Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Arbil Açıkalın, Doktor Öğretim Üyesi Murat Ilgınel, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Sorumlusu Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş ile Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Yasemin Özgök Topuksal ve beraberindekiler tarafından verildi.