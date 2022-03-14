Çoban Yurtçu vefatının 41.yıldönümünde kabri başında anıldı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) kurucu başkanı Çoban Yurtçu vefatının 41. yıldönümünde, Pozantı’nın Şıhlı Mahallesi Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

ÇGC’nin 1975 yılında kuruluşundan itibaren yaklaşık 6 yıl süreyle kurucu başkanlığını yapan Yurtçu, 14 Mart 1981 yılında vefat etmişti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir’in rahatsızlığı dolayısıyla telefonla katıldığı anma töreninde Başkan Vekili Mustafa Özke, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Mete, Mustafa Akköse ve Jale Karaşahinoglu ile gazeteciler hazır bulundu.

Başkan Cafer Esendemir ölümünün 41. yıl dönümünde Çoban Yurtçu’yu saygı ve minnetle andıklarını belirterek onun başlattığı gazetecilik mücadelesine kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Merhum kurucu başkan Çoban Yurtçu’nun, kurumsal yapısı ve saygınlığıyla Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin bugünlere ulaşmasında önemli katkıları bulunduğunu, eğitimci kimliğinin yanı sıra gazetecilik anlayışı ve ilkeli duruşuyla da meslektaşlarına örnek olduğunu belirten Esendemir, “Kurucu başkanımız Çoban Yurtçu’yu bir kez daha saygı, minnet ve şükranla yadediyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

Anma töreninde ÇGC Başkan Vekili Mustafa Özke ve Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer de Çoban Yurtçu’nun mesleğe kattığı değerlerin izinden gittiklerini ve onu saygıyla andıklarını ifade ettiler.