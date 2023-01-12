Çintimar: “TSYD ile her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz”

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, TSYD ile her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, beraberinde Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Pıtırlı ve bazı kursiyerler ile birlikte TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer’i ziyaret etti. Çintimar, gençlik merkezi çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Çintimar, gazetecilerin çok zor bir görev üstlendiklerini belirterek “TSYD ile her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz. TSYD ile birlikte her daim sporun hizmetindeyiz” dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek bu birlikteliğin Çintimar’ın göreve gelmesiyle daha da geliştiğini kaydetti. Hoşfikirer, “TSYD olarak sporun hizmetindeyiz. Çintimar da her zaman yanımızda. Adana‘da tesis hamlesi yapıldı. Çintimar’ın Adana’da olması spor için bir şans” diye konuştu.

Çintimar, gençlik merkezi kursiyerlerinin atölyelerinde kağıt rölyef olarak yaptığı ve Çukurova kadınlarını anlatan tabloyu TSYD Adana Şube Başkanı Hoşfikirer’e hediye etti.