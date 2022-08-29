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Cihangirspor, şampiyonluk turuna çıktı
Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz’ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükselmesinin ardından şampiyonluk turuna çıktı.
ADANA 29.08.2022, 11:38
Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz’ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükselmesinin ardından şampiyonluk turuna çıktı.
Adana’da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, PlayOff karşılaşmalarında Yüreğir Demirspor’u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig’e yükseldi.
Başkan Cihangir Korkmaz ve yönetim kurulu, şampiyonluk turuna çıktı. Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolünü ziyaret eden Cihangirspor, protokol üyelerine forma hediye etti.
Yeni sezon öncesi konuşan Cihangir Korkmaz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu hedef doğrultusunda mücadele edeceklerini söyledi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0
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