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Cihangir Kebap’ta bayilik görüşmeleri sürüyor

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, ’Cihangir Kebap’ta bayilik görüşmelerinin sürdüğünü, yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyledi.

ADANA 02.08.2022, 10:58
Cihangir Kebap’ta bayilik görüşmeleri sürüyor

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, ’Cihangir Kebap’ta bayilik görüşmelerinin sürdüğünü, yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyledi.

Merkez Seyhan ilçesinde 1995 yılından bu yana sektörün içerisinde olan ve kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Korkmaz, bayilik görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Öncelikli hedefinin Türkiye’de şubeler açmak olduğunu belirten Cihangir Korkmaz, 3. şubesinin açılmasından sonra taleplerin daha da arttığını kaydetti. Korkmaz, “Türkiye’deki şubelerin ardından yurt dışına açılacağız. Önümüzdeki aylarda Cihangir Kebap, Türkiye’nin farklı illerinde vatandaşlarla buluşacak" dedi.

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