banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Cihangir Kebap’ın 3. şubesi açıldı

Adana’da Cihangir Kebap’ın 3. şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

ADANA 15.08.2022, 18:29
Cihangir Kebap’ın 3. şubesi açıldı

Adana’da Cihangir Kebap’ın 3. şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, Güzelyalı ve Türkmenbaşı şubelerinin ardından merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde ‘Dürümmatik’ adıyla 3. şubesini açtı. Şubenin açılışı Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Adana kebap dürüm konseptinin ön plana çıkacağı ‘Dürümmatik’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cihangir Korkmaz, “Şubelerimizin devamı gelecek. Yakında yurt içi ve yurt dışında birçok noktada olacağız. Gerçek Adana kebabını tüm dünyada tattırmak için uğraşıyoruz. Bu amacımıza da en yakın zamanda ulaşacağız” dedi.

Yorumlar (0)
23°
açık