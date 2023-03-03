Cihangir Kebap, Ordu şubesini 15 Mart’ta açılıyor

Adana kebabını tüm dünyada tattırmak isteyen Cihangir Kebabın Ordu şubesi 15 Mart’ta açılacağı bildirildi.

Merkez Seyhan ilçesinde 1995 yılından bu yana sektörün içerisinde olan ve kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Korkmaz, Güzelyalı, Türkmenbaşı ve Ziyapaşa şubelerinin ardından Ordu’ya franchise verdi. Geçtiğimiz aylarda imzalanan sözleşme ile hazırlıklar tamamlandı ve 15 Mart’ta Cihangir Kebabın , Ordu’da lezzetseverler ile buluşması planlanıyor. .

Yeni şubelerin geleceğini belirten Cihangir Korkmaz, "Yakında yurt içi ve yurt dışında birçok noktada olacağız. Gerçek Adana kebabını tüm dünyada tattırmak için uğraşıyoruz. Bu amacımıza da en yakın zamanda ulaşacağız" dedi.