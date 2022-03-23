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Cihangir Kebap, 3.şubesini açtı
Cihangir Kebap, ‘Dürümmatik’ adıyla 3.şubesini açtı.
ADANA 23.03.2022, 14:07
Cihangir Kebap, ‘Dürümmatik’ adıyla 3.şubesini açtı.
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, Güzelyalı ve Türkmenbaşı şubelerinin ardından merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde ‘Dürümmatik’ adıyla 3.şubesini açtı.
Adana Kebap dürüm konseptinin ön plana çıkacağı ‘Dürümmatik’e vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.
Cihangir Korkmaz, “Şubelerimizin devamı gelecek. Yakında yurt içi ve yurt dışında birçok noktada olacağız. Gerçek Adana Kebabını tüm dünyada tattırmak için uğraşıyoruz. Bu amacımıza da en yakın zamanda ulaşacağız” diye konuştu.