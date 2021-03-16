Çiftçinin yağmur sevinci

Adana’da 2 gündür süren yağışlar hem tarım ürünlerine yaradı hem de çiftçileri sevindirdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bütün bitkiler suya ihtiyaç duyuyordu. Bu yağışlar çiftçiye ilaç gibi geldi” dedi.

Kentte son 2 gündür devam eden yağışlar, tarım ürünlerine olumlu yaradı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, “Bütün bitkilerin şuanda suya ihtiyacı vardı. Bu yıl Adana’da yağışlar çok fazla olmadı. Genelde sulama sistemleriyle sulamalar devam etmekteydi. Bu sene 2019-2020 yılının başlarındaki gibi yağışları olmadı. Çok az yağış aldık” dedi.

Son iki gündür süren yağışların çiftçiye ilaç gibi geldiğini belirten Doğan, “Şuanda hasat yok. Sadece ekimler devam etmekte. Karpuz, domates, kavun ekimi devam ediyor. Bu ürünler de su istiyordu. Önümüzdeki dönemde soğan hasadı var ve soğan su istiyordu. İyi oldu. Bitkiler suya doydu. Beklenen bir yağmurdu. Eğer yağmurlar yağmasaydı çiftçinin sulama maliyeti yüksek olacaktı” ifadelerini kullandı.