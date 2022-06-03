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Ceyhanlıların unutamayacağı konser

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ezgi Pekel konserinde vatandaşlar unutamayacakları bir gece yaşadı.

ADANA 03.06.2022, 13:17
Ceyhanlıların unutamayacağı konser

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ezgi Pekel konserinde vatandaşlar unutamayacakları bir gece yaşadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yapılması planlanan ancak şehit haberleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle iki kez ertelenen Ezgi Pekel konseri Ceyhan Kent Meydanı’nda gerçekleşti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, konserde Ceyhanlılılar ile

Konserde, tüm gençleri Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümeye çağıran Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kendini genç hissedenlere ve tüm gençlere iyi eğlenceler diledi.

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