Ceyhanlılar Atatürk’ü sevdiği türkülerle andı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında sevdiği şarkılar ve türküler ile anıldı.

Ceyhan Belediyesince düzenlenen konserde, Kadın Eli Birimi Korosu, “Atatürk’ün Sevdiği Türküler”i seslendirdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tüm dünyanın gıptayla baktığı ebedi bir başkomutana sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek, barış ve kardeşlik içerisinde yaşaması için her kesimin elinden gelen tüm çabayı göstermesi gerektiğini söyleyen Başkan Erdem, “Bilim ve fenne, teknolojiye, eğitime, sağlığa, tarım ve sanayiye büyük önem veren Atatürk, elbette ki kültür ve sanatta da öne çıkan bir isim olmuştur. ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü Atatürk’ün öngörülü bir kişilikle sanatın hayatımızdaki rolünü ve önemini gözler önüne sermiştir” dedi.

Atatürk’ün sevdiği türküleri, şarkıları Ceyhanlı hemşehrileriyle birlikte dinlemenin keyfini, huzurunu ve kıvancını yaşadıklarını ifade eden Başkan Erdem, “Ülkemizin birbirinden değerli sanatçılarının kültür-sanat dünyasına kazandırdığı ve bugün dahi dillerden düşmeyen “İzmir’in Kavakları”, “Mani Oluyor”, “Çile Bülbülüm”, “Vardar Ovası” ve daha nice şarkılara, türkülere eşlik ederek huzur bulan Ulu Önderimizi sevgi ve saygıyla anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Atatürk’ü gönüllerden kimse silemeyecek” diye konuştu.

Başkan Hülya Erdem’in konuşmasının ardından Ceyhan Belediyesi Kadın Eli Birimi Korosu, birbirinden değerli eserleri salonu dolduran Ceyhanlılar için seslendirdi.