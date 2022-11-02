Ceyhanlı güreşçilerin madalya sayısı 76 oldu

Ceyhan Belediyespor güreş takımı katıldığı şampiyonalarda kazandığı madalya sayısını 76’ya çıkardı.

Ceyhan Belediyespor güreş takımı sporcuları 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvası’nda 3 altın, 2 gümüş, 2’de bronz madalya kazandı.

Ceyhan’da sporu olabildiğince yaymaya çalıştıklarını kaydeden Hülya Erdem, “Atatürkümüzün ‘Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözlerinden hareketle, sporcularımızın topluma faydalı birey olmaları için aralıksız çalışıyoruz. Sporu gençlerimize sevdiren teknik heyetimize, başarılarla Ceyhan’a dönen sporcularımıza, çocuklarına sporu aşılayan tüm ailelerimize teşekkür ederim” dedi.

Başkan Erdem, son gelen madalyalarla birlikte 2021-2022 Adana il seçmeleri, turnuvalar ve Türkiye şampiyonalarında 27 altın, 28 gümüş ve 21 bronz olmak üzere toplam madalya sayısının 76’ya çıktığını vurguladı. Başkan Erdem, sporcuların ata sporu güreşteki başarılarının devam edeceğine inandığını ifade etti.

Adana’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvası’nda Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı’nda 48 kiloda Hüseyin Bezteke, 40 kiloda Yiğit Hamza Egemen ve 120 kiloda Tunahan Turcan, altın madalyanın sahibi olurken, 35 kiloda Taha Açıl ve 70 kiloda Enes Kurağ ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 80 kiloda Boran Özkan ve 65 kiloda Ahmet Can Demir ise 3. olarak bronz madalyayı kazandı.