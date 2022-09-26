Ceyhanlı güreşçilerin madalya sayısı 69’a çıktı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 2021-2022 Adana il seçmeleri ve Türkiye şampiyonalarında 24 altın, 26 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam madalya sayısının 69’a çıktığını belirtti.

2022 yılında Türkiye’nin birçok şehrinden altın, gümüş ve bronz madalyalarla dönen Ceyhan Belediyesporlu güreşçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan ilçesinde düzenlediği İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nde de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronzla turnuvanın yıldızı oldu.

40 kilogramda Yiğit Hamza Egemen ile 45 kilogramda Efe Ramazan Karataş’ın altın madalya kazandığı İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nde 35 kilogramda Barış Uğur; gümüş, 65 kilogramda Resul Avşar da bronz madalyanın sahibi oldu.

Ceyhan Belediyesporlu güreşçi Fatih Karataş, ayrıca Çorum-Osmancık Yağlı Güreşleri’nde 4. olurken, Fatih Karataş ise Kahramanmaraş Bertiz/Boyalı Karakucak Güreşleri’nde ikinci olarak gümüş madalyayı Ceyhan’a getirdi.

Madalya sayısı her geçen gün artıyor

Güreşçi sporcular ve teknik heyetle gurur duyduklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği spor dalı olan güreşte ulusal çapta başarılar elde etmenin kıvancını yaşadıklarını vurguladı.

Başkan Hülya Erdem, son gelen madalyalarla birlikte 2021-2022 Adana il seçmeleri ve Türkiye şampiyonalarında 24 altın, 26 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam madalya sayısının 69’a çıktığını dile getirdi. Başkan Erdem, “Güreşçilerimizin Ceyhanımızın adını daha çok kesimlere duyuracağına olan inancımız tamdır. Ata sporumuz güreşi yeni nesillerle buluşturmaya, desteklemeye devam edeceğiz” dedi.