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Ceyhan’da "yol" seferberliği

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle ilçede bozuk yol bırakmayacaklarını söyledi.

ADANA 19.07.2022, 12:19
Ceyhan’da "yol" seferberliği

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle ilçede bozuk yol bırakmayacaklarını söyledi.

Başkan Erdem, Yol Müdürlüğü ekiplerinin Namık Kemal Mahallesi ve Muradiye Mahallesi’nde asfalt, Fatih Sultan Mahallesi’nde ise parke ve yol bakım onarım hizmetlerine devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu mahallelerin ardından ekiplerin Hastane Yolu ve köprüsünü asfaltlayacağını, Namık Kemal Mahallesi’nde de asfalt çalışmalarının başlayacağını kaydeden Başkan Erdem, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da desteğiyle ilçe genelinde bozuk yol bırakmayacaklarını vurguladı.

Ceyhanlının her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Gecemizi gündüzümüze katarak ilçemizi daha çağdaş ve modern bir kimliğe kavuşturmanın uğraşını veriyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Asfalt, parke, kaldırım, yol bakım ve onarım işlemlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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