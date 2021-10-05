Ceyhan’da sanayi yatırımlarında ihtiyaç duyulacak elemanlar için kurs açılacak

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, ilçede gerçekleşecek sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı aranan elemanları temin etmek için de kurslar açacaklarını söyledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca Ceyhan’da görev verilecek olan çeşitli branşlardaki kadrosuz usta öğreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Murat Göğebakan Kültür Merkezinde, Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz’ın başkanlığında iki grup halinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nusret Oral ve ilgili şube müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, halk eğitim faaliyetlerinin toplum hayatında önemli bir yere sahip olduğunu, bu alana çok talep olduğunu, talepleri mümkün olduğunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Talepleri ve eğitim içeriklerindeki yenilikleri, değişen ve niteliği artan kursiyer profilini dikkate alarak usta öğreticilerin bilgilerini geliştirmeleri ve çok daha fazla dikkatli, tedbirli ve yoğun çalışmaları gerektiğini belirten Kaymakam Yılmaz, "Halk eğitim kurslarında ilçemizde gerçekleşecek sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı aranan elemanları da Ceyhan’dan temin etmek amacıyla kurslarda bu hususa da öncelik vereceğiz" dedi.