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Ceyhan’da parklar dezenfekte edildi
CEYHAN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE BULUNAN OYUN PARKLARINI DEZENFEKTE ETTİ.
ADANA 02.09.2020, 15:13
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Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan oyun parklarını dezenfekte etti.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmanın ardından ailelerin ve çocukların gönül rahatlığıyla parklarda vakit geçirebileceklerine söyledi. Başkan Erdem, "Çocuklarımızı ve ailelerini Covid-19 salgınına karşı korumak adına sürecin başından itibaren birçok önlem aldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz parklarda yoğun temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu anlamda gerek çocuklarımızın gerekse ailelerimizin sağlığını önemsiyoruz. Çünkü parklarımızı daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemlidir" dedi.
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