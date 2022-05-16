Ceyhan’da "Nedim Tarhan Parkı" açıldı

Ceyhan Belediyesi ile Mezitli Belediyesi işbirliğinde Mustafabeyli Mahallesi’nde yaptırılan Nedim Tarhan Parkı hizmete açıldı.

Öğretmenlik yaptığı sırada 29 yaşında iken 30 yaş zorunluluğu nedeni ile yaşını 1 yaş büyüterek 1977 yılında CHP Adana birinci sıradan milletvekili seçilen, Köy Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanlığı’nın yanı sıra Barış Derneği Genel Başkan Yardımcılığı da yapan ancak 1992’de 44 yaşında hayata veda eden Nedim Tarhan’ın adının verildiği çocuk parkı açılışı duygu dolu anlara sahne oldu.

Ceyhan Belediyesi ve Mezitli Belediyesi iş birliği gerçekleşen park açılışına Nedim Tarhan’ın kardeşi, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan ile Nedim Tarhan’ın eşi Nermin Tarhan da katıldı.

Eşi adına çocuklar için yapılan parkın açılışı için İstanbul’dan gelen Nermin Tarhan ve Başkan Neşet Tarhan’ın duygu yüklü anlar yaşadığı açılışta konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Mezitli Belediyesi ile ortak proje geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Mustafabeyli’de doğan Nedim Tarhan’ın Çukurova toprakları için bir değer olduğunu kaydeden Hülya Erdem, parkın hayırlı-uğurlu olmasını diledi. Başkan Erdem, Mustafabeyli Mahallesinin çok önemli yerlere gelmiş insanlar yetiştirdiğini, mahalleye bir de kütüphane kazandıracaklarını dile getirdi.

Ağabeyi Nedim Tarhan adına açılışı yapılan parkın Mustafabeylili çocuklar için yeni bir yaşam alanı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli ile Ceyhan Belediyesi ile işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Nedim Tarhan’ın eşi Nermin Tarhan da Hülya Erdem ve Neşet Tarhan’a duyarlılıkları ve eşinin adını yaşattıkları için teşekkür etti.