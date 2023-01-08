Ceyhan’da kurtuluş coşkusu

Adana’nın Ceyhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü coşkuyla kutmlandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilk olarak ilçe protokolü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş ve bağımsızlık için mücadele veren kahramanlara saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Başkan Hülya Erdem, 1919 yılının mart ayında işgal edilen Ceyhan’ın 3 yıllık işgalden ataların, dedelerin inancı, kararlılığı ve kahramanlığı sayesinde 6 Ocak 1922’de kurtulduğunu hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm yurtta ateşlenin kurtuluş meşalesinin haksızlığa inat tüm vatandaşları etrafında birleştirdiğını ifade eden Başkan Erdem, “101 yıl önce emperyalizmin boyunduruğunu kabul etmeyen ve zulme sessiz kalmayan Ceyhan halkı birlikteliğin, vatan savunmasının en güzel örneğini gösterdi. Çok yoğun ve çetin geçen mücadelenin ardından bir çok şehit veren Ceyhanımız, bizlere, sizlere, hepimize emanet. Anadolu’da medeniyetlere ev sahipliği yapmış güzel ilçemiz için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, saygı, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz” dedi.

Kurtuluşun 101. yılı anısına “Özgürlük Korteji” gerçekleştiren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe halkını birlik beraberlik içerisinde kurtuluş coşkusuna ortak etti.

Belediye araçları ve belediye çalışanlarıyla vatandaşları selamlayan Başkan Hülya Erdem, Ceyhan Kent Konseyi’nin kurtuluşun 101. yılı anısına düzenlediği “101 Fidan Dikimi Etkinliği”nde de hemşehrileriyle bir araya geldi. Fidanları bereketli toprakla buluşturup, can sularını veren Başkan Erdem, ayrıca Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde halk oyunları ve tiyatral gösteriler, türküler eşliğinde Ceyhanlılarla yeniden bir araya geldi.

Ceyhan’da tüm gün süren etkinliklerle özgürlüğü kendilerine yakışır bir şekilde birlik, beraberlik ve mutlulukla kutladıklarını söyleyen Başkan Erdem, Ankara Muharip Gaziler Derneği’ni de Ceyhan’da ağırladı. Muharip gazilerle, Azerbaycan Dostluk ve Kardeşlik Parkı’ndaki anma töreninin ardından Haydar Aliyev Müzesi ve Ceyhan Şehit ve Gaziler Müzesi’ni ziyaret eden Başkan Hülya Erdem, “Ne mutlu bize. Ne mutlu Ceyhanımıza. Yaşasın özgürlüğümüz. Yaşasın bağımsızlığımız. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.