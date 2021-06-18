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Ceyhan’da karne sevinci

Ceyhan Belediyesinin, sosyal belediyecilik hizmeti olarak ilçeye kazandırdığı Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

ADANA 18.06.2021, 15:39
Ceyhan’da karne sevinci

Ceyhan Belediyesinin, sosyal belediyecilik hizmeti olarak ilçeye kazandırdığı Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Ceyhan Belediye Başkan vekili Berem Avar, Başkan Hülya Erdem’in şehir dışı ziyaretlerinden dolayı çocukların karne sevincine ortak oldu. Avar, öğrencilerin mutluluğuna eşlik ederek karneleri dağıttı.

Ülkemizde virüs salgını dolayısıyla buruk bir karne sevinci yaşandığını belirten Avar, “Karne sevincini coşkuyla yaşadığımız yavrularımızla gülüp oynadığımız günleri çok özledik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız uzaktan eğitim ile dönemi tamamladı ve bugün e-karne sevincini yaşıyor. Kreşimizde eğitim gören öğrencilerimize ise karnelerini vermenin gururunu yaşıyoruz. Yüzlerindeki gülümseme ve sevinçleri bizim en büyük mutluluğumuz oldu. Onlar karneleri ile bizler ise onların mutluluğu ile en büyük ödülü aldık. Belediye Başkanımız Hülya Erdem ve şahsım adına, eğitmenlerimizi kutluyor geleceğimizin teminatı çocuklarımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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