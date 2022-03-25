Ceyhan’da karnaval coşkusu

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Ceyhan ilçesine de taşındı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tüm Ceyhanlıları karnaval coşkusuna ortak etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 10.’su düzenlenen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nı bu yıl kapsamlı olarak Ceyhanlılarla buluşturdu.

Ceyhan’da uluslararası bir karnavala ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Hülya Erdem, “Adanamızın, Ceyhanımızın dostluğunu, kardeşliğini, misafirperverliğini Ceyhan sokaklarından tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya ilan ediyoruz. Herkesi her kesimi kadim ilçemiz Ceyhan’a bekliyoruz” dedi.

Ceyhan’da sosyal ve toplumsal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Erdem, “Ceyhanımızla özdeşleşmiş turunç ağaçlarında olgunlaşan, artık dalından düşmeye yüz tutmuş turunç meyvesini sofralara, evlerin, işyerlerin masalarına, vitrinlerine taşıdık. Narenciye meyvelerinin atası turunçtan organik turunç reçeli ve turunç ekşisi ile turunç mumluğu üretimi gerçekleştirdik. Belediyemizin toplum merkezinde Ceyhanlı kadınların ellerinde şekillenen turunçlarımız sağlıklı besin maddesi oldu. Aynı zamanda süs eşyası haline getirildi. Bu sayede hem üretim hem istihdam sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Çok yakında ülkemizin her yanına Ceyhanlı kadınların ellerinde şekillenen bu ürünleri sunacağız” dedi.

Stantları tek tek gezen, vatandaşlarla halay çeken Başkan Erdem, pazar akşamına kadar etkinliklerle, konserlerle bu coşkunun devam edeceğini vurguladı.