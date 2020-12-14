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Ceyhan’da fırın ve market çalışanlarına maske dağıtıldı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve market çalışanlarına maske dağıtıldı.
ADANA 14.12.2020, 14:28
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve market çalışanlarına maske dağıtıldı.Ceyhan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında maske dağıtımına devam ediyor. Esnafı gezerek vatandaşlara maske dağıtan ve sorunlarını dinleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızı virüs salgınına karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Halkımızın sağlığını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Halkımızın sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle esnaflarımıza maske dağıtımını uzun süredir yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların tamamı halkımızın sağlığını koruyup, korona virüsün yayılmasına engel olmak içindir" dedi.
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