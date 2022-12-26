Ceyhan’da ‘Aile Okulu Projesi’ne velilerden yoğun ilgi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, 81 ilde başlatılan Aile Okulu Projesi’ne veliler yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütülen ’Aile Okulu’ projesi çerçevesinde Ceyhan’da velilere eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlattığı ’Aile Okulu’ projesi, Şehit Hüseyin Birimen Ortaokulu’nda velilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt ile Halk Eğitim Müdürü Ata Akgün projenin hayata geçtiği okulu ziyaret ederek eğitim alan velilerle sohbet etti.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla devam eden Aile Okulu’nda öğrenci olan ve sınıf sıralarına oturan velilerin çok boyutlu olarak desteklendiği 44 saatlik eğitimlerde; aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilincinden oluşan 10 farklı konu başlığı yer alıyor. 10 farklı dalda süren eğitimlere, aile hukuku, Türk edebiyatında aile, bireysel gelişim ve kültürel farkındalık, anne baba tutumları ve çocuk gelişimi olmak üzere dört konu başlığı daha eklenerek 14 farklı başlıkta devam edecek.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt, Aile Okulu projesinin aile içi iletişimi güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Toplumun temeli olan aile, çocuklarımızın eğitiminde de çok önemli bir yapı taşıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için ailelerimizin eğitimli ve bilinçli olmaları çok önem taşıyor. Ceyhan’da Aile Okulu projesine velilerimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Bu eğitimlerle aile içi iletişim, çok daha güçlü hâle gelecek" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ata Akgün ise eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, ‘‘Aile okulu projesinde verilen eğitimlerle çocuklarınıza olan yaklaşımınız daha doğru olacak. Çocuklarınızın davranışlarının neden olduğunu, sebeplerini bu eğitimler sayesinde daha iyi anlayacaksınız. Bu eğitimleri çocuklarınızın daha iyi ortamda daha iyi bireyler olarak yetişmesi içi yapıyoruz. Aile okulu projesinden tüm velilerimizin yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Projeye katılmayan tüm velilerimizi eğitimlere davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.