Ceyhan’da 20 yıllık çile bitiyor

Ceyhan Belediyesi, devlet hastanesi bölgesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçede altyapısı, asfaltı, kaldırımı olmayan bölge kalmayana dek çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Yeni Ceyhan Devlet Hastanesi bölgesinde 20 yıldan bu yana yağmur suyu gideri dahil hiçbir altyapı çalışması yapılmamış. Ceyhanlı hemşehrilerimizin hastaneye geçiş çilesini sona erdiriyoruz. Sulama kanalı üzerine yeni yaptığımız beton köprü ilçe merkezinden hastaneye araç ve yaya geçişini hem kolaylaştıracak hem de hızlandıracak. Altyapı çalışmalarında 400 metre hat döşüyoruz. Böylelikle hem hastane hem de çevresindeki kronikleşen yağmur suyu gideri problemi çözülmüş olacak” dedi.

Hastane çevresine 2 bin metrekare bordür taşı, 2 bin 500 metrekare de parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Erdem, yaklaşık 700 metrelik yolun da tamamen asfaltlanacağını, kaldırımların çağa uygun hale getirileceğini kaydetti.

Başkan Hülya Erdem, ayrıca yine Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Namık Kemal Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.