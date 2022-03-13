Ceyhan’a taziye evi açıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde hayırsever, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle taziye evi açıldı.

Ceyhan ilçesinde hayırsever ve belediye ortaklığında yapılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi. Taziye evinin açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile Hayırlar Yaptırma Derneği Başkanı Necmettin Aydın tarafından yapıldı.

Taziye evinin hizmete açılması nedeniyle konuşan Erdem, “Ülkemiz tarihinde, kültüründe taziye çok önemli bir gelenek. Acıların paylaşıldıkça azalacağına inanan, birbirine zor zamanlarında destek olan bir ülkenin insanlarıyız. Ceyhan’ımızda belediye olarak halkımızın sevinçlerinde olduğu gibi acılarını paylaşmaya da özen gösteriyoruz. Hüzünlü ailelerin yanında olmak bizlerin asli görevleri arasında yer alıyor. Ceyhanlı hemşehrilerimin de birbirine olan desteğini, dostluğunu, yardımseverliğini yakından takip ediyorum” diye konuştu.

Gönüllerin kimsenin ölmemesinden yana olduğunu vurgulayan, yaşamın hep iyiye, güzele dair ne varsa bünyesinde barındırmasını dileyen Erdem, şunları söyledi:

“Ancak insanoğlu ne doğmaktan vazgeçebilir ne de ölümden kaçabilir. Acılarımızı paylaştığımız önemli mekanların oluşturulması da değer taşıyor. Günümüzde çoğu yerleşim yerlerinin apartmana dönüştüğü göz önüne alınırsa milletimizin hizmetine sunduğumuz taziye evleri dayanışma ve yardımlaşma, acıları paylaşma kültürünü devam ettirebilme adına büyük anlam kazanıyor. Hayırlar Yaptırma Derneği Başkanı Necmettin Aydın ve ekibine çok amaçlı hizmet binası ve taziye evi yapımında Ceyhan Belediyesi ile proje ortaklığı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Tüm Ceyhanlı hemşehrilerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Taziye evlerimiz mahallelerimize hayırlı olsun.”

Karalar ise “Belediye ile yardımseverlerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği taziye evlerine biz de destek olduk” dedi.