Ceyhan Emniyeti araç filosunu güçlendirdi

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü araç filosunu, 6 motosiklet ve 2 sivil araçla güçlendirdi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Emniyet Müdürlüğünün merkez ilçenin yanı sıra otoyol güzergahlarındaki eski köyler, yeni mahallelerin de asayişinden sorumlu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla görev alanı geniş olan bir teşkilatımız. Birçok ile nazaran burada emniyetin sahası daha geniş. Emniyetimizin bu yönüyle güçlendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Bu yöndeki taleplerimizi üstlerimizdeki valiliğimize, bakanlığımıza ilettiğimizde onlar da duyarsız kalmayarak bizlere araç, gereç ve personel yönünde sürekli destekte bulunuyorlar" dedi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu’da, önümüzdeki dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6 motosiklet daha gönderileceğini belirterek, "Toplamda 20 motosiklet 10 tim olarak birkaç ay içerisinde görev yapacak. Eğitimleri devam eden personellerimiz var, tahminimce ocak sonu ya da şubat başı gibi göreve başlayacaklardır” diye konuştu.