Ceyhan Belediyesinden evde bakım ve sağlık hizmeti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, bakıma muhtaç, engelli ve kimsesi olmayan vatandaşlara özel önem verdiklerini söyledi.

Başkan Erdek, Ceyhan Belediyesi Kadın Eli Birimi’nin yanı sıra kurdukları sağlık ekipleriyle Ceyhanlılarının rahat bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Yaşlılarımızın, engelli bireylerimizin, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan ve kimsesiz hemşehrilerimizin daha sağlıklı ortamlarda hayatlarını idame ettirmeleri için tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Ceyhan Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle ve var gücümüzle, vatandaşımızın evine, ayağına giderek bakımlarını, temizliklerini, yapıyor, çevre düzenlemeleri ve sağlıklarıyla ilgili çözüm üretiyoruz” dedi.

Ceyhanlıların hayatlarını kolaylaştırmak üzere hedef koyduklarını söyleyen Başkan Erdem, “Göreve geldiğimizde evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve yaşlı komşularımız için sağlık ekiplerimizi kurarak hemen evde bakım hizmeti vermeye başladık. Ceyhanlı komşularımız için ne yapsak azdır. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, yaşamın her alanında hemşehrilerimizin yanınızdayız. Kıymetli büyüklerim hepinizin ellerinden öpüyorum. Sağlıklı, sıhhatli mutlu günler diliyorum” diye konuştu.